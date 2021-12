Charlene, Natale lontano da Alberto e dai figli: ecco dove lo trascorrerà la Principessa

Sarà un Natale triste e diverso dal solito quello dei principi di Monaco. Charlene, infatti, molto probabilmente non sarà con Alberto e i figli Jacques e Gabriella nei giorni delle feste.

Charlene, Natale lontano dalla famiglia

Una fonte vicina al Palazzo ha detto che resterà convalescente in una clinica di riabilitazione in Svizzera, e ci sono alte probabilità che riveda i bambini solo all’inizio del nuovo anno. Davvero una brutta notizia dato che Charlene è stata per molto tempo lontana da marito e figli a causa di un problema di salute che l'ha costretta a rimanere in Africa, dove stata anche operata. Il fatto sarebbe anche confermato dalla tradizione cartolina d’auguri realizzata dai reali in occasione della festa e condivisa sul social dalla principessa: la cartolina ritrae Alberto con Charlene e i suoi figli in posa classica, ma invece di essere una foto è un ritratto.

Il post di Charlene su Instagram

Le condizioni fisiche e mentali della principessa sembrano continuare a preoccupare il suo entourage, ma secondo il giornalista Stephane Bern, Charlene potrebbe tornare presto in famiglia: «Ha passato - ha spiegato a “Gala” - un anno molto difficile con tutti problemi di salute che ha avuto - Non tornerà a Monaco per Natale, ma ci sono buone speranze che per l’anno nuovo i piccoli Jacques e Gabriella possano riavere la mamma a casa».