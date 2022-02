Chiara Ferragni e Fedez, lei vola a New York e si trasforma in Catwoman e lui fa il baby sitter a Milano

Chiara Ferragni, in vacanza a New York, non dimentica i suoi follower e regala degli scatti, molto graditi, in versione Catwoman. Fra i tanti like naturalmente quello del marito Fedez, rimasto a casa assieme ai figli.

Chiara Ferragni vola a New York e si trasforma in Catwoman

Chiara Ferragni è volata a New York assieme alla sorella Valentina per motivi di lavoro e al solito non dimentica mai di aggiornare i suoi follower. Dalla sua stanza d’albergo l’influencer ha deciso di indossare i panni sexy di Cat Woman e regalare il risultato ai suoi numerosissimi fan sparsi per il mondo. In un post su Instagram, condiviso anche nelle stories, infatti Chiara si mostra su un letto abbigliata come la famosa eroina dei fumetti, con una tutina di pelle nera che le fascia il corpo.

APPROFONDIMENTI IL TREND San Valentino, boom delle ricerche di lingerie: spopolano corsetti e... SPECCHIO, SPECCHIO... Chiara Ferragni e le foto in lingerie, i fan notano un dettaglio:...

Gli scatti della Ferragni hanno fatto subito il pieno di like e stranamente, se confrontati con altre condivisioni social dell'influencer, la bacheca è quasi esente da commenti negativi o moralistici. E tra i tanti fan a lasciare il like anche il marito Fedez, rimasto a Milano con i figli Leone e Vittoria.