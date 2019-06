Chiara Ferragni, foto dei piedi con Fedez e Leone. I fan notano un particolare

Sabato 22 Giugno 2019, 11:27 - Ultimo aggiornamento: 22-06-2019 12:44

Chiara Ferragni, la foto dei piedi con Fedez e Leone fa impazzire i fan. Il rapper ha pubblicato uno scatto su Instagram che in pochi minuti è diventato virale. Nell'immagine, i piedi di tutta la famiglia Ferragnez, accompagnati da un'ironica didascalia: «Gli occhi azzurri della mamma, per fortuna i piedi del papà».I piedi di Chiara Ferragni sono ormai famosi sui social. E nonostante siano spesso bersaglio degli haters, l'influencer e suo marito non se ne fanno un cruccio. Anzi, ci scherzano su. Ma i fan notano un particolare. «Solo io lo vedo o il quarto dito di Chiara è enorme?», domanda un follower. E ancora: «Il quarto dito sembra un'arancina». C'è poi chi commenta i piedi in generale: «Ma a Chiara le dita le hanno montate random?». E chi fa riferimenti cinematografici: «Con i piedi di Chiara ci hanno girato il Signore degli Anelli».In ogni caso, la foto spopola sui social, conquistando oltre 660mila like. Chiara Ferragni e Fedez colpiscon ancora.