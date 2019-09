Chiara Ferragni a Positano con Fedez, il dettaglio che non si vede su Instagram

Sabato 14 Settembre 2019, 19:29 - Ultimo aggiornamento: 14-09-2019 19:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Weekend alla scoperta delle bellezze italiane per Chiara Ferragni e famiglia. Insieme a Fedez e Leone, Chiara Ferragni si sta godendo il fine settimana più caldo di settembre in costiera amalfitana. Con i Ferragnez ci sono anche mamma Marina Di Guardo, papà Ferragni e le sorelle Francesca e Valentina.Chiara, come da abitudine, ha condiviso con i followers di Instagram un romantico scatto in cui bacia il marito Fedezsullo sfondo di Positano. La foto ha fatto velocemente il pieno di like e commenti. Uno in particolare, però, aggiunge qualche dettaglio non ancora visto nelle stories. A scriverlo è una ragazza: «Ci siamo incrociati e ti ho chiesto di fare una foto. Con grande gentilezza mi hai risposto che stavi con tuo figlio in braccio e che quindi non potevi. Grazie lo stesso 😘 È stato un piacere averti visto dal vivo!».L'episodio, come fa notare un'altra fan, avrebbe potuto scatenare delle critiche, ma quando subentra l'educazione e la simpatia tutto si risolve con un sorriso: «Complimenti per aver capito e per aver raccontato educatamente la cosa. Altri l'avrebbero processata». Infine, c'è chi ha approfittato della situazione per spezzare un'altra lancia a favore di mamma Ferragni: «Finalmente una testimonianza che è con il figlio e che se ne occupa personalmente».