Chiara Ferragni, il post commovente: «Non sarò mai perfetta». Ma i fan notano un dettaglio e s'infuriano: «Vaffa»

Venerdì 23 Agosto 2019, 12:20 - Ultimo aggiornamento: 23-08-2019 12:30

Chiara Ferragni pubblica un post commovente: «Non sarò mai perfetta». I fan notano un dettaglio e s'infuriano: «Vaff***». Ma andiamo con ordine. Le vacanze stanno per finire e l'influencer più famosa del mondo descrive le sue sensazioni «agrodolci» in un post su Instagram, ricordando le ultime quattro estati della sua vita. Ma ad alcuni follower qualcosa non va giù.Ecco le parole di Chiara Ferragni: «Oggi è il mio ultimo giorno di ferie e c'è sempre quella sensazione agrodolce che mi tiene compagnia: sono super entusiasta di tornare al lavoro ma anche triste quando qualcosa di straordinario come il tempo libero stia finendo. Mi ha fatto riflettere su queste estati passate e su come mi hanno plasmato nella persona che sono oggi. Se segui le mie storie, probabilmente vedrai quanto sono ossessionata dal ricordare il passato, quindi eccoci qui. Cosa stavo facendo il 22 agosto 2016, 2017 e 2018? L'estate 2016 è stata una delle più difficili e allo stesso tempo più felici della mia vita. Singolo e con il cuore spezzato, sono partito da me stesso e dai miei amici e ho programmato un mese di viaggio negli Hamptons, a Cuba, a Tulum e alle Hawaii. Per la prima volta nella mia vita ho imparato che potevo davvero essere felice da solo, senza il bisogno di nessun altro. Ero sollevato e così eccitato per la vita e per quello che sarebbe potuto succedere. E poi è arrivato @fedez, con il nostro primo appuntamento il 5 settembre per cambiare tutto per sempre. L'estate 2017 riguardava la mia gravidanza: all'inizio di agosto abbiamo scoperto che ero incinta di un mese ed è stata la sensazione migliore ma anche la più spaventosa. Ero pronto? Fede e io saremo buoni genitori? Anche mantenere il segreto è stato molto difficile, e pensando a quel primo mese a Los Angeles, mi piacerebbe poter abbracciare la giovane Chiara e dirle che farà cose fantastiche perché l'amore è la sua cosa. L'estate 2018 è stata per la prima volta una famiglia e la pianificazione del nostro matrimonio il 1 ° settembre: ero super eccitato ma non avrei mai immaginato che quel giorno sarebbe stato uno dei più emozionanti della mia vita. Ieri ho pianto guardando il video del matrimonio con Leo, pazzo di ciò che l'amore fa 💘 L'estate 2019 è stata incentrata sull'equilibrio: tra la mia vita lavorativa e la vita personale, tra la mia vita romantica e familiare, tra l'anima della mia adolescenza e la mia mente cresciuta. Mi sento più benedetta di quanto abbia mai provato e quindi in pace con me stesso: non sono perfetto, non lo sarò mai, ma mirerò sempre ad essere la migliore Chiara che posso essere ❤️ Grazie estati della mia vita per alcuni dei migliori ricordi».Se tanti fan si commuovono per le parole di Chiara Ferragni, altri invece riservano all'influencer commenti al vetriolo: «Ma dove le vedete parole bellissime? Già il fatto che dica che sono finite le vacanze fa molto ridere. È in vacanza tutti i giorni, poi ha il cuore spezzato e si organizzava una vacanza tra Cuba, Hawaii, ecc. quando le persone normali al massimo arrivano a Rivazzurra. È solo l'ennesima ostentazione di soldi. Riassunto di tutto sto papiro: money». E tra gli haters, c'è anche chi ci va giù pesante: «Beh certo durante l'anno ti manca il free time. Ma vaff*** nullafacente miracolata».Chiara Ferragni, al momento, non avrebbe replicato alle critiche. E si gode con Fedez e Leone gli ultimi scampoli di vacanza. Con buona pace degli haters.