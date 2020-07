Chiara Ferragni agli Uffizi. La Galleria: «Divinità contemporanea». Fan in rivolta: «L'avete fatto davvero?»

Ultimo aggiornamento: 16:24

visita laa Firenze. Il museo la paragona a “una sorta di divinità contemporanea nell’era dei social”, scatenando proprio il popolo di internet.Chiara Ferragni ieri sera è stata impegnata in uno shooting fotografico e poi, finiti gli impegni di lavoro, ha approfittato per visitare una visita privata nella bellissima Galleria degli Uffizi, uno dei musei più importanti e famosi del mondo. Nelle stories di Chiara ci sono diversi post che hanno in oggetto il tour culturale, ma è stata la condivisione dell’account ufficiale della Galleria a far arrivare una pioggia di commenti e critiche da parte dei suoi follower. Nel post infatti si paragona Chiara a “una divinità contemporanea: “Ieri ed oggi ... I canoni estetici cambiano – si legge nella didascalia a fianco di uno scatto della Ferragni - nel corso dei secoli. L’ideale femminile della donna con i capelli biondi e la pelle diafana è un tipico ideale in voga nel Rinascimento. Magistralmente espresso alla fine del '400 da #SandroBotticelli nella Nascita di #Venere attraverso il volto probabilmente identificato, con quello della bellissima Simonetta Vespucci, sua contemporanea.Una nobildonna di origine genovese, amata da Giuliano de’Medici, fratello minore di Lorenzo il Magnifico e idolatrata da Sandro Botticelli, tanto da diventarne sua Musa ispiratrice. Ai giorni nostri l’italiana Chiara Ferragni, nata a Cremona, incarna un mito per milioni di followers -una sorta di divinità contemporanea nell’era dei social -Il mito di Chiara Ferragni, diviso fra feroci detrattori e impavidi sostenitori, è un fenomeno sociologico che raccoglie milioni di seguaci in tutto il mondo, fotografando un’istantanea del nostro tempo”.Il “caso” è diventato trending topic su twitter e nella bacheca le critiche non sono mancate. I commenti vanno da “Chiara Ferragni divinità contemporanea? Sul serio? Vi prego ditemi che è ironico”, a “L’immagine è assolutamente emblematica: l’ignoranza da le spalle all’arte....”, passando per “Ora pure sul profilo degli Uffizi.“È ovunque, peggio del prezzemolo, basta!”. Le critiche insomma non mancano ("Avete davvero fatto un post del genere? - si chiede un follower - Andiamo bene! Anche no!!!!"), anche se in fondo l’obbiettivo di ottenere visibilità, come accada spesso quando in mezzo c’è la Ferragni, è stato raggiunto.