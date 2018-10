Christopher Lambert trova la fidanzata sul set. Eccolo con Camilla Ferranti: «È merito di Barbara d'Urso»

Giovedì 18 Ottobre 2018, 17:41 - Ultimo aggiornamento: 18-10-2018 17:52

Un ritorno in Italia molto fortuna per Christopher Lambert che, oltre ad aggiudicarsi un ruolo nell’atteso seguito della serie Tv “Dottoressa Giò”, con Barbara D’Urso, ha trovato l’amore con Camilla Ferranti.A fare da Cupido proprio la protagonista della fiction di Canale 5, che qualche tempo fa era stata vista a cena con l’attore. Lambert è stato fotografato durante una romantica serata, in pausa dal set, assieme a Camilla Ferranti, ex protagonista di “Uomini e donne”, storico programma condotto da Maria De Filippi, tra passeggiate serali nella Capitale e scambi di baci. Non sembra pesare la differenza d’età che conta i 61 anni di Lambert contro i 39 dell’ex tronista.