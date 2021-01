Domenica Live, Claudio Villa aveva dei figli segreti: le prove consegnate alla figlia Manuela

«Mamma mi aveva detto che c’erano altri figli. Non mi stupisce». Manuela Villa, figlia di Claudio Villa, a Domenica Live, “scopre” di avere altri fratelli. Barbara D’Urso presenta una serie di prove, tra foto e testimonianze. L’elenco dei figli sarebbe lungo e articolato.

I figli segreti di Claudio Villa. Barbara D’Urso lo espone, dando anche indicazioni sui luoghi di residenza dei presunti figli: «Un figlio in Giappone, avrebbe 56 anni, stessa età dell’altro figlio che vivrebbe ad Aprilia. Dunque, uno in Giappone, uno in Russia, uno a Milano, uno o due nel Lazio».

Ezio Denti, criminalista, porta le prove in trasmissione, a partire da una foto di Claudio Villa, in Russia, che tiene in braccio un bambino.

Manuela Villa non si stupisce della notizia ma del lungo silenzio di Denti: «Perché non me lo hai detto? Ci conosciamo da tanto».

Ezio Denti replica, sostenendo di avere molto materiale nel suo archivio e che a Manuela Villa servirebbe davvero molto tempo per visionarlo tutto. Dell’esistenza del figlio in Russia, Denti è certo, anche per esperienze personali.

Si parla poi degli altri figli di Villa nel Lazio.

Barbara D’Urso prova a ipotizzare un incontro, ma Denti dice subito “no”: «Ho provato a dirlo più volte, mi hanno risposto che non hanno bisogno di queste cose. Mi hanno anche trattato male».

