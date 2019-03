Chiara Ferragni e Fedez, la festa per il primo compleanno del figlio Leone a tema baby shark

e

Chiara Ferragni

Martedì 19 Marzo 2019

Come da tradizionei festeggiamenti per il primo compleanno disono iniziati già da qualche giorno. Il figlio diha compiuto un anno nel giorno della Festa del Papà e i genitori hanno immortalato su Instagram momenti e dettagli della festa organizzata per il bimbo a tema marino, suelle note del baby tormentone "Baby shark". Nei giorni scorsi si sono moltiplicati gli scatti "Amarcord" dell'anno che ha cambiato la loro vita.Il "royal baby" nostrano è nato negli Stati Uniti il 19 marzo 2018. Sin da subito sono apparse sule foto del neonato e della neomamma fashion blogger in un letto d'ospedale. Da allora non sono mancati post, stories e scatti che hanno documentato la sua crescita. Il bambino è molto amato dai followers. Già influencer al primo vagito«Leo, oggi compie oggi un anno. Sei entrato nella nostra vita un anno fa e ha reso la nostra vita reale molto meglio di qualsiasi fantasia. Ti amo per sempre, grazie per avermi scelto come mamma», scrive l’imprenditrice digitale. «Un anno insieme al mio migliore amico», aggiunge il rapper che oggi festeggia due volte. Il cantante e Chiara si sono conosciuti nel 2016 e si sono sposati a Noto lo scorso settembre. Leone è «il meglio di entrambi».