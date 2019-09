Damigella si presenta al matrimonio vestita da dinosauro

Sabato 7 Settembre 2019, 12:50

La sposa aveva assicurato alla sorella che avrebbe potuto scegliere qualsiasi vestito per il giorno del matrimonio, e così la donna, damigella d'onore, ha scelto di indossare un costume da dinosauro.Il fatto è successo in Nebraska, Stati Uniti, dove Christina Meador, per la cerimonia nuziale della sorella maggiore ha scelto di mascherarsi da dinosauro.Il matrimonio si è tenuto il 10 agosto a Omaha, e Meador, 38 anni, ha condiviso una foto di quell'evento sul suo account Facebook che in breve tempo come era prevedibile è diventato virale. «Ero la damigella d'onore e mi hanno assicurato che potevo indossare qualsiasi cosa. Non mi pento di nulla», ha scritto la donna nel post.Circa un anno fa, Deanna Adams, sorella di Christina, le chiese se voleva diventare la sua damigella d'onore. «Lei, sapendo che non amo molto indossare abiti formali e che probabilmente non avrei avuto molti soldi per comprare qualcosa di veramente bello, mi ha rassicurato dicendomi che avrei potuto scegliere qualsiasi abito», ha raccontato Meador al Daily Mail.La donna ha detto che ha scelto il costume gonfiabile da dinosauro perché «sono fantastici e da sempre ne avrei voluto possedere uno». Christine ha anticipato alla sorella la sua intenzione di indossare lo strano abito al suo matrimonio e è rimasta sorpresa quando la sorella ha approvato la scelta.Meador aveva anche comprato un vestito adatto all'occasione, ma aveva perso peso e l'abito non le stava più bene.Nel post di Facebook, molte persone hanno trovato la scena divertente e hanno elogiato Meador per il suo senso dell'umorismo, mentre altri utenti hanno aspramente criticato scelta.