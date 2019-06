Elenoire Casalegno di nuovo innamorata: eccola col nuovo fidanzato, il broker Andrea

Mercoledì 5 Giugno 2019, 17:04 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2019 17:15

Un nuovo amore per. La showgirl infatti dopo la fine del suo matrimonio con il manager Sebastiano Lombardi ha avuto un veloce flirt con l’imprenditore Marcello Corsi ed ora è stata sorpresa col suo nuovoElenoire, 43 anni, infatti è stata fotografata da “Chi” durate una romantica serata assieme al fidanzato Andrea, di professione broker, che per ora fa spola fra Roma e Milano, dove abita la Casalegno. I due, sorpresi da “Chi”, si frequenterebbero in gran segreto da oltre un mese e hanno ufficializzato la love story durante la festa di compleanno dell’ex gieffina in versione Vip, organizzata dalla figlia Swami, nata dal suo precedente rapporto della showgirl col deejay Ringo.Prima di Andrea Elonoire ha avuto una love story con l'imprenditore in campo gastronomico Marcello Corsi e il manager Mediaset Sebastiano Lombardi, con cui è stata sposata per tre anni e che ha lasciato poco tempo dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip.