Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore di nuovo insieme alla festa di Nathan Falco

Lunedì 25 Marzo 2019, 19:50 - Ultimo aggiornamento: 25-03-2019 20:21

Dopo la separazioneper il figlio. Nathan Falco infatti ha spento nove candeline e per l’occasione i genitori hanno organizzato una grande festa a Montecarlo, postando alcuni momenti sui social.La festa, come si vede dalla foto postata da Elisabetta, ha avuto come tema il famoso videogioco Fortnite e a fianco del felice ritratto di famiglia (temporaneamente) ritrovata, la showgirl ha scritto: “Buon Compleanno amore .. 9 anni .. 💚.. ti amiamo”.L’imprenditore Briatore ha invece condiviso su Instagram un video col momento torta e anche lui uno scatto che lo vede assieme a Elisabetta e Nathan festeggianti.Nessun ritorno di fiamma o ripensamento però perché Elisabetta risulta ancora fidanzata con Francesco Bettuzzi, imprenditore parmense e cofondatore del marchio “Pure Herbal”, di cui la Gregoraci è testimonial.