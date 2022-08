Federica Pellegrini sposerà Matteo Giunta a Venezia, in una location ancora segreta, ma il matrimonio non sarà il 27 agosto, come tutti pensavano. La Divina ha smentito la data che era trapelata nei mesi scorsi: «Matrimonio tra tre settimane? In teoria mancherebbe ancora molto di più. Non so come sia uscita la data del 27 agosto, non ne abbiamo mai parlato. È più avanti di qualche giorno ma preferiamo ancora non svelarla», ha detto l'ex nuotatrice all'Arena. Non lontanissimo dunque, ma più probabilmente a settembre.

Pellegrini-Giunta, quando si sposano?

Quello tra la campionessa olimpica e il suo ex allenatore è considerato da molti come il matrimonio dell'anno. La coppia, amatissima sui social, sta per coronare il sogno d'amore dopo anni di relazione felice. Le nozze saranno «nelle mani del wedding planner Enzo Miccio», aggiunge. Resta il mistero anche sui dettagli: «Il matrimonio, l’abito bianco e tutto il contorno è qualcosa di nostro personale. Preferiamo non dire nulla ora». E dopo sarà il momento di un figlio: «Gli avevo chiesto di non farlo fino alle nozze, che devo bere», aveva raccontato in una recente intervista. «Se ci penso? No, mi piace vivere alla giornata. C’è programmazione nella mia vita ma amo anche le sorprese», ha aggiunto.