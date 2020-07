Chiara Ferragni mostra la pancetta su Instagram: «Normalizziamo il corpo delle donne», e il post fa il pieno di like

«Normalizziamo il corpo delle donne», un messaggio importante. Soprattutto se arriva da Chiara Ferragni, l'influencer più famosa d'Italia da 20 milioni di follower. Non è la prima volta che Chiara si schiera a favore dlle donne. Stavolta lo fa con un selfie che mette in mostra la sua “pancetta”. “E i complimenti non si sono fatti attendere. “Un corpo normale (e tu con la tua naturalezza sei bellissima!), ma con un'anima speciale. Grazie per far vedere te stessa senza filtri e far capire che ognuna di noi è bella nella sua normalità” le ha scritto una fan.

Qualche giorno fa la Ferragni, in vacanza in Sardegna, aveva pubblicato un altro scatto che la ritraeva in bikini per mostrare la sua cellulite. Tra i tanti commenti, un utente le aveva infatti fatto notare la sua perfezione. “Ma un difetto ce l’hai? Neanche la cellulite!”. Ma lei aveva spiegato: “Fidati, dipende solo dalla luce. La cellulite ce l’abbiamo quasi tutte”.

Chiara Ferragni si è sempre battuta contro il body shaming. Come quando sua sorella Valentina fu attaccata sui social per le sue rotondità.

«Ricordatevi che passare il tempo a insultare altre donne non vi renderà più belle, più intelligenti, più divertenti, vi renderà solo più infelici», aveva scritto. Parole sante.