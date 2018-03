Filippo Magnini non è più single: ecco chi è la nuova fidanzata ex velina

Lunedì 12 Marzo 2018, 11:14 - Ultimo aggiornamento: 12-03-2018 12:31

Brutta notizia per le fan di Filippo Magnini: il nuotatore non è più single. Dopo la fine della storia con Federica Pellegrini è stato pizzicato da Chi, in edicola da mercoledì 14 marzo, con l'ex velina Giorgia Palmas.«I due - come racconta il settimanale diretto da Alfonso Signorini - si frequentano da poco tempo e sono stati avvistati e fotografati prima a Milano, dove hanno pranzato insieme in un tavolo appartato, e poi in Svizzera per una cena romantica. La Palmas è tornata single dopo un legame durato anni con l'inviato di “Striscia” Vittorio Brumotti e Magnini è al suo primo legame serio dopo la fine della tormentata storia d'amore con Federica Pellegrini.