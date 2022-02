Francesco Totti e Ilary Blasi, la linguaccia della showgirl dopo le indiscrezioni sulla separazione

Una linguaccia in treno, in un filmato di pochi secondi. Così, tramite una 'story' su Instagram, Ilary Blasi risponde alle tante indiscrezioni sulla separazione dal marito, Francesco Totti.

La showgirl e conduttrice televisiva, nel giorno successivo alle clamorose voci di una separazione di una delle coppie più note ed amate d'Italia, non commenta ma sceglie un breve filmato, pubblicato in una 'story' di Instagram, per replicare alle indiscrezioni. Ilary Blasi si abbassa la mascherina in treno, ma solo il tempo necessario di sfoggiare una linguaccia in favore di fotocamera. Un videomessaggio muto, che potrebbe però alimentare ulteriori indiscrezioni. Le voci sono vere ma la conduttrice non ha apprezzato che se ne parli così tanto? O forse, con Francesco Totti, non c'è alcuna crisi e i 'rumors' sono falsi?