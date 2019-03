Martedì 26 Marzo 2019, 13:22 - Ultimo aggiornamento: 26-03-2019 13:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mentre il suo futuro a breve termine in campo si decide tra Lisbona e Torino,finisce anche nell'occhio del ciclone del gossip. Con gli staff medici della nazionale portoghese e dellache sono in contatto da ieri per capire se effettuare gli esami sul giocatore – uscito per infortunio durante la gara di ieri sera contro la Serbia – in Portogallo o in Italia,si prende le copertina anche della cronaca rosa. Merito di una foto di, in tribuna ieri sera allo Stadio Da Luz, con una pancia sospetta. Troppo ghiotto il gossip cavalcato dalla stampa lusitana,in testa: Ronaldo aspetta il suo quinto figlio. Al momento nessuna conferma o smentita è arrivata dalle parti in causa.