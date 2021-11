Gf Vip, Alex Belli matrimonio aperto con Delia Duran? Lei non (pare) più d'accordo. L'attore sempre più vicino a Soleil

Ci ha provato anche la moglie a riportarlo sulla "retta via" ma pare proprio Alex Belli abbia deragliato a causa di Soleil Sorge. I due concorrenti del Gf Vip infatti si vedono ormai sempre insieme, anche quando vanno a letto, e sia dentro che fuori dal Loft di Cinecittà i rumors si rincorrono. Ha aspettato oltre 15 puntate Delia Duran per intervenire sulla questione. Una lettera dura a scitta dal pugno di una donna ferita, ma ancora innamorata.

«Amore mio sei entrato nella casa per dimostrare la persona che sei e l’hai fatto: con i tuoi punti di forza, le tue debolezze, i tuoi hobby e la tua voglia di far sorridere ti hanno fatto apprezzare da tutti. Hai parlato di me di noi mille volte facendo sapere a tutta l’Italia quanto ci amiamo e che tipo di persona sono. Felice e orgogliosa del mio uomo che confessava la nostra vita privata davanti a milioni di italiani. So con estrema certezza che il Gf per te è un gioco, un’esperienza di vita è proprio la nostra complicità ci ha portato a decidere che dovevi farla. Ma quello che accade nella casa sei tu a deciderlo e vedo un comportamento che va al di là del gioco. Sei responsabile delle tue azioni è proprio per questo amore mio ti dico che sono estremamente delusa e ferita perché quello che stai facendo vedere è una mancanza di rispetto verso la mia persona e verso tutta quella gente che come me credeva in te difendendoti anche quando eri indifendibile... È vero che siamo esseri umani Alex e possiamo sbagliare ma questo non significa perseverare. Sinceramente non avrei mai penato di dover arrivare a questo»

Gf Vip, la reazione di Alex alla lettera di Delia

Con queste parole la moglie di Alex Belli aveva voluto avvisare il gieffino mettendolo in guardia quasi al limite con la "minaccia". Sperava Delia che Alex avrebbe capito e rispettato il suo momento e si sarebbe di conseguenza comportato cercando di evitare di stare sempre a scambiarsi effusioni con Soleil. Ma coì non è stato. Già nella scorsa puntata di lunedì 2 novembre l'attore di Centovetrine quando Alfonso Signrini gli mostrava il testo integrale del messaggio: ha dapprima accusato la botta della lettera ma poi ha semplicemente e timidamente detto un semplice: «Delia noi siamo solo amici devi stare tranquilla. Ti amo». Queste le parole (secondo Alex) per provare a dissuadere la moglie da tutti questi pensieri che ora (a detta sua) sarebbero solo nocivi e metterebbero distanza. Ma sono passati sono 10 minuti che nella casa i due vipponi sono tornati appiccicati.

Alex e Delia, matrimonio aperto?

Anzi Alex ha anche fatto intendere all'interno della casa che il suo matrimonio sarebbe una relazione aperta quindi non totalmente monogama. E questo potrebbe spiegare meglio tutto. Ma i fan più attenti sui social fanno notare due particolari. Il primo che se fosse stata una relazione aperta Delia non avrebbe avuto motivo di scrivere. E poi i follower hanno ritirato fuori un video di quando Aex e la moglie erano protagonisti di Temptation Island, beh la scena dell'attore che corre disperato cercando di "evadere" dalla sua spiaggia per raggiungere la sua Delia semplicemente perchè secondo lui la modella e il tentatore Riccardo si stavano avvicinando troppo. Immagini che striderebbero un po' con l'affermazione di Alex di "amore libero". Sicuramente nella puntata di venerdì se ne tornerà a parlare. Intanto Soleil non lo lascia solo un secondo.

Soleil e Alex sempre più vicini

«Avere questa possibilità, aver trovato una persona così anche solo una è un tesoro immenso. Anche fuori da qui probabilmente sarebbe stato diverso, probabilmente non avremo avuto lo stesso modo di conoscerci però sai come è il destino». Una sauna, e tanta voglia di passare del tempo insieme ecco come è stata la mattinata tra Soleil e Alex. E con queste parole l'influencer ha voluto spiegare come lei sta vivendo questo momento. Ma è Alex stesso a interromperla per dire invece cosa avrebbe voluto lui: «Io avrei voluto incontrarti tante volte, ma ti ripeto molto tempo fa». Ma Soleil sceglie la via del destino per spiegare la situazione: «Si vede che doveva andare così. E da una parte è meglio pensa se ci fossimo incontrati prima avremo avuto un'altra esperienza non sarebbe stato come partire da zero.» Ma l'attore ha proprio bisogno di dirglielo ancora. «Non sai quante volte avrei voluto incontrarti». Sul profilo Instagram di Delia intanto viene ricondivisa una storia fatta da Guenda Goria in cui la figlia della Ruta sostiene l'amica. Non pare proprio quindi che Delia possa più sopportare tutto ciò e la tesi del matrimonio aperto" vacilla sempre più.

