GF Vip, Amedeo Goria di nuovo padre? Pancino sospetto della fidanzata Vera Miales: «Non so nulla»

L'occhio del GF Vip è nuovamente su Amedeo Goria, tra i protagonisti più chiacchierati di questa edizione. Nel corso della puntata andata in onda ieri, Alfonso Signorini gli mostra una clip di Pomeriggio Cinque, dove si evidenzia il pancino sospetto della sua fidanzata Vera Miales. Barbara d’Urso ne ha parlato nel suo programma e Signorini ne approfitta per avere una reazione di Amedeo.

Sebbene da parte della diretta interessata non ci sia stata nessuna conferma, la notizia ha scatenato la curiosità di molti telespettatori. Di fronte alle foto, tutti i suoi coinquilini applaudono felici e Signorini già immagina di vederlo diventare di nuovo padre. Ed ecco che, dopo il confronto con l'ex Maria Teresa Ruta, Amedeo si ritrova a dover commentare la domanda di Amedeo: «Che diventi di nuovo padre?» per cui appare perplesso sulla questione, tanto che ammette di non saperne nulla. Dunque, prima di entrare nella Casa non aveva alcun dubbio su una possibile gravidanza di Vera.

Detto ciò, fa notare che da tempo ormai non vede la fidanzata, circa 40 giorni. Per tale motivo, confessa di avere qualche dubbio al riguardo. In conclusione, le manda un bacio, dichiarando di essere stranito dalla notizia. A questo punto, Alfonso si fa aiutare da Manila Nazzaro, la quale fa presente che Vera potrebbe essere incinta di tre mesi, vedendo la pancia che mostra.

Signorini assicura Goria che indagherà sulla questione, in quanto non ha intenzione di lasciarlo all’oscuro di una notizia che per lui sarebbe così importante.