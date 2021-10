Gf Vip, «Maria Teresa Ruta e le ore hot nel sarcofago con Amedeo» (ma non era Goria l'uomo in questione): la gaffe di Signorini

Ci risiamo la famiglia Goria torna al completo nella casa del Gf Vip. Dopo l'ingresso di Guenda stasera per Amedeo arriva anche la ex moglie Maria Tersa Ruta per fargli una sorpresa. «Sono venuta per puntualizzare due cose. Hai detto che forse noi non abbiamo un rapporto più così stretto forse perchè Roberto è geloso e mi condiziona. Roberto è geloso ma non di te. Io poi non i lascio condizionare e decido per conto mio e se da 20 anni a questa parte ci frequentiamo di meno qualcuno ha capito anche i motivi. Mi hanno scritto in tanti "hai visto cos'ha fatto il tuo ex marito"...se sei diventato ex un motivo ci sarà. I nostri figli sono straoridinari, quando parli ricorda il grande giornalista che è in te e certe cose tienitele per te soprattutto se i ragazzi non le sanno». Poi Amedeo Goria viene sfrizzato. «Ti amo sempre anche se a modo mio. Sono felice che tu stia con Roberto e dell'amore dei miei figli. Ci frequentiamo di meno perchè lei ha la sua vita io ho altre storia, forse troppe. Ho riconosciuto i miei peccati».

E Alfonso Signorini torna a parlare dei tradimenti del giornalista quando era sposato con la Ruta. «Aveva una rubrica con i contatti di tutte le sue "fidanzate" - spiega la Ruta - io piuttosto che strappargliela cambiavo i numeri di telefono così non poteva più chiamarle». Alfonso se la ride a gran voce e vista l'ora rilancia un argomento hot che era uscito da un racconto della presentatrice quando era anche lei una concorrente del Grande Fratello Vip.

«Maria Teresa visto che è mezzanotte passata raccontaci meglio di quella volta che eravate in egitto e vi siete chiusi in un sarcofago». Ma la Ruta lo stoppa imbarazzata. «Alfonso non era lui con me nel sarcofago ma Roberto». Tutti scoppiano a ridere ma Alfonso a questo punto comunque vuole saperne di più: «Vabbè ora raccontacelo ugualmente»... «E niente eravamo in un Piramide - spiega Maria Teresa - faceva molto caldo eravamo soli e c'era un sarcofago, perchè non approfittarne». In fondo come dice la Ruta, «anche questa è una cosa da scrivere in agenda»

