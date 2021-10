GF Vip, le anticipazioni: chi è il più quotato per l'eliminazione, vecchi flirt a galla

Mancano poche ore all'inizio della nuova puntata del Grande Fratello Vip 6, in onda questa sera su Canale 5. Chi sarà l'eliminato? Attesissimo l'esito del televoto che vede in sfida tre concorrenti appartenenti ai due schieramenti più netti della Casa. Da una parte c’è Nicola Pisu, che fa gruppo con Alex, Davide e Soleil; dall’altra c’è Samy Youssef, più vicino a Raffaella, Ainett e Francesca. E, nel mezzo, c’è Amedeo Goria, che non si schiera con nessuno dei due gruppi, mantenendo così la serenità con tutti.

I pronostici sembrano chiari: in base ai sondaggi sul web, l’eliminato più quotato di stasera dovrebbe essere Amedeo Goria. Ma si lascia spazio all'effetto sorpresa che spesso vige nel programma.

Anche stasera si parlerà di Manuel Bortuzzo che, in settimana, si è alzato in piedi grazie ai tutori: un esercizio (come ha rivelato il padre) che nella vita quotidiana fa tutti i giorni, me per i concorrenti e per il pubblico è stata una sorpresa. Ci sarà una clip sulla reazione degli altri concorrenti e su quel momento molto emozionante. Si parlerà anche della situazione con Lulù, sempre più ingarbugliata. Ma non solo. Sembra che nella casa più spiata d'Italia siano venuti a galla vecchi flirt: qual è la verità su Katia Ricciarelli e Giucas Casella? Signorini tornerà a parlarne per fare più chiarezza.

Ci sarà una sorpresa anche per Alex Belli e, dopo la sorpresa saltata, arriverà anche Lorenzo Amoruso per Manila Nazzaro.