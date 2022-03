Gf Vip, Clarissa Selassiè e la furia social per il presunto flirt con Alessandro Basciano

Il Grande Fratello Vip è ormai finito ma le polemiche fra i coinquilini continuano. Clarissa Selassiè infatti è intervenuta sul social per smentire le voci che la volevano, durante l’ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, molto interessata ad Alessandro Basciano, fidanzato di Sophie Codegoni.

Gf Vip, Clarissa Selassiè e il presunto flirt con Alessandro Basciano

Chiusa la casa del Gf Vip continuano le polemiche tra i concorrente della lunga edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. In una recente intervista a “Chi” Sophie Codegoni ha fatto trapelare che durante la finale del programma Clarissa avrebbe tentato un avvicinamento con il fidanzato Alessandro Basciano. La notizia si è diffusa velocemente attraverso il web e la diretta interessata è intervenuta sul social per dire la sua: «Per quanto riguarda la situazione, ovvia a tutti noi, di questo “gossip” – ha spiegato Clarissa con un post nelle stories di Instagram – Ci tengo a dirvi che io ho sempre supportato la mia amica (Sophie) anche fuori dalla casa e non mi sono MAI esposta contro di lei (anche quando dall’altra parte persone della sua famiglia non hanno avuto la stessa accortezza). Quando ho potuto in studio ho cercato di non mettere mai legna sul fuoco e di proteggere la nostra amicizia. Da parte mia almeno sono molto legata a lei e mi dispiace di questo accaduto, sono stata sin dal primo giorno legata a lei e ho bel altro da fare che “provarci” con il fidanzato di una delle mie amiche più care. Spero non siano stati loro a rilasciare queste dichiarazioni anche perchè sarebbero FAKE NEWS».

Clarissa Selassiè sottolinea anche di avere una persona al suo fianco: «Io non mi sono quasi mai esposta sulla mia via sentimentale ma anche io ho una persona speciale e ci tengo a non far sentire questa persona mancata di rispetto perché non è proprio così. Grazie e buona giornata a tutti. PS. Soprattutto ne parlo pubblicamente perché le persone in questione pur avendo il mio numero si sono prima esposte pubblicamente e io ci tengo a chiarire la mia posizione in quanto trovo tutto ciò surreale».