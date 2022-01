Gf Vip, Clarissa Selassiè contro Katia Ricciarelli «Ha sbagliato, non la perdono»

Lo scontro tra Lulù Selassié e Katia Ricciarelli, all'interno della casa del Grande Fratello, continua a far discutere. Nella puntata di Pomeriggio 5 News, condotta da Simona Branchetti, si è tornati a parlare del caos che ha travolto il loft di Cinecittà nei giorni scorsi. Tra gli ospiti in studio, Clarissa Selassié, sorella di Lulù, ha attaccato senza peli sulla lingua la soprano. «Non perdono Katia Ricciarelli per le frasi dette contro Lulù».

«Le scuse di Katia? Sa di aver detto cose sbagliate e razziste, se ne è accorta anche lei», ha ribadito Clarissa. Il discorso, poi, ha virato sulle frasi rivolte da Lulù alla soprano 75enne. La principessa ha ammesso che anche sua sorella ha sbagliato a rispondere in malo modo e con volgarità: «Ha sbagliato, nonostante le offese ricevute».

Anche Biagio D’Anelli, ospite a Pomeriggio 5 News, ha voluto esprimere la sua opinione su tutta la vicenda. E in questa circostanza Biagio D'Anelli ha dichiarato che, secondo lui, hanno sbagliato entrambe, anche se non ha fatto mistero che Katia Ricciarelli avrebbe dovuto avere la maturità necessaria per non rispondere in quel modo a Lulù Selassiè: «Avrebbe dovuto ragionare con una ragazza molto più giovane».