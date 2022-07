Gf Vip, Soleil festeggia il compleanno ma non invita Alex Belli: addio all'amore libero?

Dopo i baci, la chimica artistica e le decantate affinità, tra Alex Belli e Soleil Sorge l'idillio è finito subito. La finzione e la realtà si sono mescolate per poi finire in litigi accesi. Ad oggi, infatti, rimane un grande gelo e , a confermarlo, c'è stato il mancato invito di Soleil per Alex al suo 28° compleanno. Il 5 luglio, infatti, l'influencer ha festeggiato in Puglia, con il suo misterioso fidanzato, Carlo, degli amici e degli ex compagni di avventura del GF Vip, tra cui Alessandro Basciano, in consolle, e la compagna Sophie Codegoni. . Ma di Belli nessuna traccia. L’attore parmense, ha commento la vicenda al portale The Pipol Gossip, dicendo «Non c’è nessun “non invito. Eravamo e siamo in due parti completamente diverse». ha sentenziato Alex.

Quando gli è stato chiesto se abbia fatto gli auguri alla giovane influencer, ha sorvolato. Dunque, con ogni probabilità, la risposta è no. «Se ho fatto gli auguri? Neanche questo è rilevante. Nel senso che: io ho la mia vita, la mia donna». E ha continuato: «Lei la sua, con il suo uomo che finalmente abbiamo conosciuto tutti. Va bene così. Ho visto però che ha fatto una bellissima festa di compleanno, e sono stra felice per lei e se lo merita».

Tutte le risposte di Alex fanno presagire che ormai, fra loro, non c'è alcun tipo di rapporto con Soleil. «Non serve approfondire qualcosa che non c’è. Io e lei siamo in due emisferi diversi, distanti fisicamente, non c’è niente». Con Delia Duran, invecem sembra procedere tutto a gonfie vele: «Felicissimo, stiamo davvero bene e ci amiamo più di sempre. Come credo lo sia anche lei con il suo compagno. È capitolo chiuso. Ognuno ha la sua vita, stiamo tutti benissimo. Questa è l’unica cosa che conta veramente».