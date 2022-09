Gf Vip, Spinalbese parla (ancora) di Belen e tira in ballo De Martino: la confessione notturna a Ginevra

Continua a parlare di Belen Antonino Spinalbese (e fortuna che non avrebbe proprio dovuto farlo). L'hair stylist, concorrente del Grande Fratello Vip, ha più volta parlato del rapporto con la mamma di sua figlia, Luna Marì, raccontando anche le dinamiche della loro separazione, ma la notte scorsa è entrato nel merito del rapporto anche tra la Rodriguez e Stefano De Martino.

Antonino, in confidenza con Ginevra Lamborghini, ha spiegato di non amare i riflettori (sembra strano per una persona che ha deciso di vivere in una casa piena di telecamere): «A me non piace lo show perché poi viene strumentalizzato. Le nostre storie esistono e lo sappiamo. Lui (Signorini?) ci prova a parlarne ed è normale. Anche con me in puntata, ma che senso ha avuto parlare di lei? Non ha senso». Poi, anche se non esplicito, il riferimento a Belen e Stefano: «Lei adesso è fidanzata e lo sanno tutti. E già significa metterla in difficoltà. Anche se noi non stiamo insieme, ma parlandone significa metterla in difficoltà. A me dà fastidio questa roba. Se io voglio metterla in difficoltà vado da lei e posso metterla in difficoltà. Ma una cosa a tu per tu. Non lo faccio in televisione. Se avete notato io non la nomino mai per nome».

Poi dà un consiglio alla sua amica: «Io posso anche discuterci dalla mattina alla sera, ma non parlo di lei qui. Io le porto tanto rispetto. E lo stesso tu con Elettra, fai come me. Tienila per te come cosa. Sei fragile e devi stare attenta. Brava, non farla strumentalizzare e non far fare chiacchiericcio».