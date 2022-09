Gf Vip, Antonino Spinalbese censurato dalla regia: c'è lo zampino di Belen Rodriguez?

Quello che tutti pensavano potesse succedere, è accaduto. Da quando Antonino Spinalbese è stato accostato alla Casa del Grande Fratello Vip, Belen Rodriguez è andata su tutte le furie. La showgirl argentina ha fatto sapere, a più riprese, che non avrebbe voluto che si parlasse della sua storia d'amore con l'ex hair stylist e che se fosse successo non avrebbe esitato ad agire per vie legali. E così ogni volta che Spinalbese affronta un discorso relativo a Belen scatta la censura.

Censurato di nuovo

Antonino Spinalbese stava parlando in giardino con gli altri vipponi quando è stato nuovamente censurato dalla regia. Sofia Giaele De Donà, Cristina Quaranta e George Ciupilan erano intenti a raccontare la loro vita privata, quando nel discorso è subentrato l'ex compagno di Belen Rodriguez. A parlare della sua vita privata, in particolare, è stata Giaele che ha parlato dell’incontro con il marito e del suo matrimonio. Ma poco dopo i riflettori della conversazione si sono spostati su Antonino, che ha risposto senza difficoltà alle domande ma senza entrare troppo nei dettagli. Ciupilan ha chiesto se oggi sarebbe a suo agio con una nuova compagna al suo fianco oppure al contrario proverebbe qualche tipo di disagio per sua figlia Luna Marì. Una domanda difficile, a detta di Antonino, che ha dovuto attendere un po'. Forse avrebbe qualche timore per la figlia, ma non solo. Spinalbese ha spiegato che non è facile avere una nuova compagna: «Non è facile, anche perché devi trovare una a cui sta bene la cosa».

La figura ingombrante

Molto probabilmente nella «cosa» a cui fa riferimento Antonino Spinalbese rientra anche la figura ingombrante di Belen Rodriguez. Il problema, infatti, non dovrebbe essere riferito al fatto che Antonino abbia una figlia, ma che la madre di quella figlia sia Belen. Non lo ha detto, ma è possibile lo abbia sottinteso. Nel frattempo Giaele ha chiesto chi ha scelto il nome Luna Marì. Antonino le ha raccontato che Luna è stato scelto da Santiago mentre Marì lo ha aggiunto lui. Ma non appena è spuntato fuori il nome del figlio di Belen e Stefano De Martino, la curiosità di Giaele De Donà è andata alle stelle. La donna che ha attirato le attenzioni del gossip a causa del suo amore libero ha chiesto a Spinalbese di raccontare come fosse il rapporto con il piccolo Santiago. E dopo qualche istante di esitazione Antonino ha risposto: «È stato bellissimo, cioè è stato…», ma la regia ha staccato il microfono di Spinalbese.

La censura

Il Grande Fratello Vip ha censurato Antonino Spinalbese su Santiago De Martino. Dopo aver spento il microfono hanno anche cambiato inquadratura, passando dal giardino alla cucina. Che ci sia lo zampino di Belen Rodriguez nelle continue censure a Spinalbese? Il dubbio dei fan è sempre più forte, ma non ci si spiega come sia possibile che Alfonso Signorini, che per mesi ha corteggiato Antonino per averlo nella casa più spiata d'Italia, possa aver deciso di sottostare a questa sorta di ricatto. Il pubblico, del resto, ama il gossip e vorrebbe sapere qualche rivelazione importante su una storia d'amore conclusasi così in fretta e dopo la nascita di una figlia... chissà se con il passare del tempo la censura sull'ex hair stylist subisca una ridimensionata. Gli italiani lo sperano e nel frattempo commentano senza sosta sui social...