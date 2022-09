Gf Vip, la confessione di Antonino Spinalbese su Belen: «Ho sbagliato io, ho fatto saltare io la relazione»

Continua a firmare scoop e rivelazioni Antonino Spinalbese dalla casa del Gf Vip. Se finora non si sapevano i veri motivi per i quali fosse naufragata la sua storia con Belen Rodriguez subito dopo la nascita della loro piccola Luna Marì, dal loft di Cinecittà si ricomincia a ricostruire il puzzle di una breve ma intensa storia d'amore.

Gf Vip, Antonino Spinalbese rompe il silenzio su Belen Rodriguez: «Litigavamo sempre e io scappavo di casa»

Gf Vip, le rivelazioni di Antonino su Belen

Con una confessione fatta a Luca Salatino e Cristina Quaranta, l'ex hairstylist si è aperto raccontando della sua infanzia e della sua voglia di costruire una famiglia con la showgirl argentina. Ma a far saltare, ora emerge, è stato proprio Antonino. È lui stesso a confermarlo spiegando che lui è da sempre abituato a vivere con le donne.

L'infanzia di Spinalbese

«Mio padre se n’è andato quando ero piccolo, per un anno e tre mesi. Nemmeno me lo ricordo. Però sono io che ci soffro, non mia figlia», un amore che non ha mai nascosto Spinalbese quello che la figlia, ma ora proprio lui sembra pronto a dire la verità e ha fatto anche intendere che è stato lui a far saltare la storia con Belen.

I motivi della crisi

«Quando Luna è nata e io mi sono lasciato, mia mamma mi ha detto: “Guarda mi trasferisco io da te”. Io gli ho detto: “No assolutamente, tu hai mia sorella che è un’altra bambina, devi stare con lei. Perché io ho sbagliato, io ho fatto saltare una relazione».

Una frase che lascia poco spazio a interpretazioni diverse. Ma poi è tornato a parlare della figlia spiegando che il legame con lei è fin troppo viscerale tanto che Antonino spera che questa esperrienza del Gf Vip possa aiutarlo a «tagliare il cordone ombelicale»

Ma non sarà mai un padre assente: «Mio padre se n’è andato quando avevo 16 anni e voglio che mia figlia abbia sempre un ricordo di me, di come muovo le mani, ad esempio. È quello che manca a me di mio padre».

Flirt in vista con Ginevra Lambruschini?

Tra ricordi e mancanze sembra però che per Antonino oltre alla porta rossa si possa riaprire anche quella del cuore nel loft di Cinecittà. Almeno questo è quello a cui punta Ginevra Lamborghini. L'ereditiera non ha mai nascosto la sua curiosità per Antonino mettendolo a volte anche in imbarazzo. Sarà la sorella di Elettra Lamborghini la prossima fiamma di Spinalbese?