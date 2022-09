Seconda puntata scoppiettante quella del Gf Vip. Sapevamo che uno dei personaggi che avrebbero fatto piu' discutere del cast sarebbe stata Ginevra Lamborghini sorella di Elettra e la realtà sta superando le aspettative.

È entrata lunedì l'ereditiera e già non si parla d'altro. Fuori dalla porta rossa, la vippona, ha raccontato che dal 2019 lei e la sorella (Elettra Lamborghini) non si parlano piu', né si vedono. Ginevra non è stata neanche invitata al matrimonio della sorella con Afrojacké. Con i conquilini si è sfogata raccontando anche di essere stata esclusa dalla cena di Natale.

Gf Vip, Elettra Lamborghini diffida la sorella

Frasi e dichiarazioni che non sono affatto piaciute a Elettra che decide di diffidarla.

A dare la spiacevole notizia alla concorrente del reality è stato ieri Alfonso Signorini: «Elettra ci ha fatto arrivare una diffida» così il conduttore informa Ginevra che da ora in poi lei non potrà piu' parlare della sorella. Incassa il colpo la vippona: «Ci sta, conoscendola potevo aspettarmelo. Ma non me l'aspettavo, ho peccato di ingenuità». In questi 4 giorni da reclusi nella casa di Cinecittà per i concorrenti non sono mancati momenti di confronto e Ginevra non si è mai tirata indietro: «Spesso sono stata io ad essere l’esclusa. Mio padre ci ha messo molto a confronto quando eravamo piccoline, le motivazioni vere vanno scavate nel nostro passato, è normale che lei sia cresciuta con una competizione, vorrei guardarla e dire cosa stiamo facendo. Ma io non ho rancore con lei».

Ginevra Lamborghini, perché ha litigato con Elettra? L'ereditiera al Gf Vip: «Non ci parliamo da 3 anni»

Liti tra sorelle

Signorini prova a indagare sulle vere motivazioni che hanno portato a questo allontanamento e l'unica spiegazione che la ragazza riesce a darsi è la conflittualità che si è innescata tra loro fin da bambine: «Davvero è una domanda che mi è stata posta tante volte, amici, conoscenti, dalla mia psicologa, ci tengo a dirlo perché è importante ad alleggeriti dei pesi. Non so dare una risposta a queste domande, non voglio dare la colpa ai miei genitori. Ne ho parlato con loro, anche loro fanno fatica a inquadrare questo rapporto». Ginevra, però, rimarca il fatto di non voler dare colpe ai suoi genitori che, come lei, fanno fatica ad inquadrare questo rapporto così conflittuale.

Ginevra, poi, ha provato a darsi una spiegazione sulla crisi con la sorella: «Se vogliamo trovare una motivazione stupida, la punta dell'iceberg, potrebbe essere la paura di sentirsi prevaricata perché sto provando a entrare nel suo mondo artistico - ha detto -. Certe cose potremmo farle anche insieme, se lei vuole». Poi l'appello: «La mia porta per lei è sempre aperta, vorrei chiederle scusa per essermi comportata in maniera torbida nei suoi confronti perché ero accecata dalla rabbia. Quello che so è che mi manca un pezzo del mio cuore»