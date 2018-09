Giulia De Lellis single: «Ecco come sarà il mio nuovo amore»

Venerdì 21 Settembre 2018, 17:50 - Ultimo aggiornamento: 21-09-2018 18:30

«Al momento ovviamente sono single e per ora mi sento bene così», Giulia De Lellis è tornata single dopo l’improvvisa fine della sua relazione con Andrea Damante. Prima si è parlato di un ritorno di fiamma, smentito, col suo ex, ma per ora Giulia non è pronta per una nuova relazione.La fine della sua storia precedente, nata a “Uomini e donne”, è troppo recente: «Esco da una storia molto importante – ha spiegato al Magazine di “Uomini e donne” - L’idea di ricominciare con un altro uomo, acquisire nuove abitudini, affrontare un altro investimento emotivo, ma anche semplicemente abituarmi ad altri profumi… se devo essere sincera, ora come ora, non mi entusiasma. Sicuramente non sono in cerca di un nuovo fidanzato e quando esco non lo faccio con l’intento di guardarmi intorno. In questo momento ho bisogno di altro. Sto cercando di abituarmi ad una nuova situazione: quella di vivere da sola».Sul futuro non si sbilancia: «Per carità, mai dire mai, però adesso come adesso non c’è nessuno nella mia vita e sono molto felice di occuparmi dei miei progetti. Se mai dovesse arrivare un altro amore, spero che sia vero, puro, sincero e rispettoso. Sinceramente non ho la mentalità giusta per descriverti un nuovo amore».