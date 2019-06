Grande Fratello 16, Daniele Dal Moro a Martina Nasoni: «Ecco perché ho troncato con te...»

Martina Nasoni

Martedì 4 Giugno 2019, 22:22 - Ultimo aggiornamento: 04-06-2019 22:58

L'ex corteggiatore di Uomini e Donne, nel corso di una lungo dialogo avvenuto oggi pomeriggio, ha rivelato a Martina il motivo del suo allontanamento.«Ho capito - dice Daniele - che era meglio allontanarmi per non farti soffrire. Non stavo più vivendo bene quella situazione e non volevo farmi vedere triste dalla mia famiglia.Piango spesso senza farmi vedere. Anche qui. I miei genitori e mia sorella sono stati molto in pena per me e non volevo che mi vedessero stare male in televisione».Martina Nasoni chiede a Daniele Dal Moro cosa lo faccia soffrire e lui risponde così: «».