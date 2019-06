Grande Fratello 16, Gianmarco Onestini e Erica Piamonte nuova coppia? Il bacio su Instagram

Martedì 18 Giugno 2019, 20:25 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2019 21:48

, è amore traed Erica Piamonte? Il fratello diha postato un video su Instagram che ha fatto impazzire i fan degli ex gieffini. Nel filmato Gianmarco ed Erica scendono da un'auto e dopo un balletto hot, scatta il bacio.Nella Casa più spiata d'Italia, tra i due era nata una bella amicizia e in tanti tra i follower degli ex gieffini speravano nascesse qualcosa di più. E adesso dopo l'agognato bacio, i commenti dei fan non si fanno attendere. «Ma siete seri? Perché io vi adorissimo», commenta una fan. E ancora: «Ma quanto siete belli? Lo sapevo, vi adoro».Tra i commenti, anche quello di Luca Onestini che scrive: «Birikkiniiiii». E Gianmarco risponde «Birikkino», con un emoticon bacio. Che sia scoccata veramente la scintilla tra Gianmarco Onestini e Erica Piamonte o si tratta solo di un'affettuosa amicizia? Staremo a vedere.