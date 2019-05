Heather Parisi e la foto a seno nudo mentre allatta i suoi gemelli: è polemica sul web

Non è la prima volta che un personaggio dello spettacolo si mostra nei suoi momenti da mamma. La modella di Sports Illustrated, Mara Martin a luglio decise di sfilare in bikini sulla passerella della Miami Swim week con la figlia di 5 mesi attaccata al seno «per normalizzare questo gesto naturale».

Non è la prima volta che un personaggio dello spettacolo si mostra nei suoi momenti da mamma. La modella di Sports Illustrated, , a luglio decise di sfilare in bikini sulla passerella della Miami Swim week con la figlia di 5 mesi attaccata al seno «per normalizzare questo gesto naturale».Mentre l'attrice Rachel McAdams , 40 anni, mamma da appena 8 mesi, si è fatta ritrarre dalla fotografa Claire Rothstein mentre si tira il latte nel backstage di uno shooting di moda con due tiralatte attaccati al seno. L’immagine simbolica per sostenere la causa dell'attamento al seno in poche ore ha raccolto circa 10mila like e moltissimi commenti positivi. E sui social sono moltissimi gli scatti che ritraggono celebrities mentre allattano i figli: a partire dalla modella Chrissy Teigen, e moglie di John Legend, icona del movimento #FreeTheNipple.

Sul tema era intervenuto persinoche a gennaio davanti a una platea di 28 neonati non esitò a esortare le mamme: «Sentitevi libere di allattare i vostri bebè se hanno fame, anche qui, nella Cappella Sistina». Un gesto naturale da fare in pubblico che però non è sempre consentito. Il tema allattamento al seno suscita infatti spesso accesi dibattiti tra chi lo considera un gesto normale e chi un momento da tenere privato e, stavolta, a scatenare nuove polemiche èLa showgirl, diventata nuovamente mamma a 50 anni (ha già due figlie grandi avute da un precedente matrimonio), per festeggiare il compleanno dei suoi gemelli Elizabeth e Dylan ha pubblicato uno scatto di qualche anno fa che la ritrae mentre allatta i suoi bimbi appena nati: «Una gioia immensa voluta con tutta me stessa che ha cambiato il senso della mia esistenza», scrive su Instagram a corredo della foto ricordo. Un momento intimo, vissuto e condiviso da molte mamme, che non manca però di suscitare qualche critica. «Una cosa così privata messa sul web anche se bellissima è assurda», tuona qualcuno. Ma il commento viene subito stroncato: «Assurdo è il tuo commento», «Per me questa foto è amore puro», replica qualcun altro.