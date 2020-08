Ilaria D'Amico e Gigi Buffon: «Io una rovinafamiglie?». La risposta che non lascia dubbi.

Ilaria D'Amico non ci sta a sentirsi dare della rovinafamiglie. La giornalista sportiva ha risposto piccata alla domanda su se si sentisse una rovinafamiglie in relazione alla nascita della sua relazione con Gigi Buffon, ex marito di Alena Seredova.



In una intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, laha fatto valere le sue ragioni: «Ci risiamo: ha mai sentito usare il termine rovinafamiglie per un uomo? C’è l’orrendo gusto di voler ritenere una donna sempre responsabile della fine di qualcosa. Quando io eci siamo incontrati eravamo già persone mature e responsabili, reduci da rapporti fortemente compromessi e da periodi molto dolorosi».

Quando l'amore tra Gigi Buffon e Ilaria D'Amico è nato, i due provenivano da situazioni simili: «Io non ho trovato un uomo felice in un rapporto idilliaco che ha battuto la testa e improvvisamente si è innamorato di me, bensì un uomo con una crisi esplosa da tempo nella coppia, che ha trovato me nella stessa situazione».

