Continua a cercare la pace Ilary Blasi tra le Dolomiti. Vanno avanti così le prime vacanze da single degli ultimi 20 anni della conduttrice, che dopo essersi regalata un viaggio in Tanzania con la sorella e i figli ed essere stata qualche giorno a Sabaudia, ora è in montagna. Non delle vette qualsiasi ma Ilary ha scelto le Dolomiti. Ieri le prime foto social la ritraevano sul lago di Braies in val Pustera. Un posto da fiaba, reso celebre dalla fiction Un passo dal cielo, il lago, che brilla di verdazzurro a 1.500 metri d’altitudine, ha avuto un successo così clamoroso da costringere il comune di Braies a introdurre il numero chiuso (prima, affluivano fino a 15 mila turisti al giorno).

APPROFONDIMENTI IL CASO Totti, la foto in aereoporto a gennaio con una donna misteriosa: era... LAGO DI BRAIES Ilary Blasi, dopo Sabaudia la fuga in montagna: le foto sui social

Totti, la foto in aereoporto a gennaio con una donna misteriosa: era già Noemi Bocchi?

Ilary Blasi, le vacanze da single sulle Dolomiti

Qui la Blasi si è mostrata con un perfetto outfit da trekking: shorts, camicia a scacchi e cappellino stile newyorkese. La nuova vita di Ilary è a favore di scatto e ogni posa è perfettamente studiata per conquistare i fan.

I figli intanto sono con Francesco Totti a Sabaudia (mentre a qualche metro c'è anche Noemi Bocchi): in realtà ci sono solamente Christian e Isabel perché Chanel si sta godendo le vacanze con le amiche. I follower si stanno chiedendo con chi sia Ilary e ancora non abbiamo nessun indizio in tal proposito.

Ilary Blasi, dopo Sabaudia la fuga in montagna: le foto sui social

L'ultimo gossip

Però qualcuno ha origliato le conversazioni di Ilary sul lago di Braies che era in compagnia di una ragazza mora, e le ha riferite a Deianira Marzano, esperta di gossip sui social che le ha subito riportate sui suoi account. «Parlava di Totti e diceva che era andata a prendersi tutte le cose a casa e che i figli sono con il padre ora». Affermazione da prendere con la giusta distanza per vari motivi: intanto perchè è una frase origliata e magari l'utente potrebbe aver frainteso qualche parola e in secondo luogo perché da quello che si è sempre detto alla conduttrice (secondo gli accordi di separazione) sarebbe dovuta rimanere la casa dell'Eur.

Francesco Totti e Noemi

Fa il papà, tra spiaggia con tanto di materassini, intanto Francesco, ma pare non stia facendo solo quello. Qualche metro piu' giu', al Circeo, è stata avvistata infatti Noemi che dopo essere stata paparazzata in spiaggia è stata vista salire su uno yacht, c'era l'ex capitano giallorosso sopra? Non si sa.

Quel che è certo è che Ilary non sta ferma a guardare ma risponde a botte di foto social in cui si mostra sexy e audace. Oggi è a Cortina, un'escursione tra le tre cime di Lavaredo poi un rifugio in cui gustare canederli e spezzatino al sugo, ma non solo. La Blasi è stata vista anche in uno dei negozi piu' esclusivi di Cortina D'Ampezzo intenta a fare shopping. Ha acquistato un impermeabile nero lucido e dei vertiginosi tacchi YSL. Completa il look un occhialone nero. Insomma Ilary non vuole proprio mostrarsi come la donna ferita, anzi dopo la fine del suo matrimonio è pronta a ripartire da sè.