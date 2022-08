Kate Middleton, giù la corona: il look in pantaloncini che non ti aspetti

Kate Middleton ha abbandonato - per un giorno - il suo classico stile regale e optato per un look più causal, con tanto di pantaloni corti e gambe scoperte. L'occasione si è presentata durante un evento sportivo a Plymouth, lo scorso sabato.

Accompagnata dall'olimpionico britannico Ben Ainslie ma senza Principe William al seguito, Kate Middleton sfoggiava un comodo maglione a righe blu navy e bianche, oltre a un paio di pantaloncini bianchi a vita alta con dettagli dorati. Prima di prendere parte a una gara di vela amichevole come parte del Team GB, ha salutato tanti giovani entusiasti che sono rimasti colpiti dall'incontro con la duchessa di Cambridge. Ben Ainslie ha elogiato le capacità veliche della Middleton, dicendo ai giornalisti sul posto: "È davvero un'ottima velista a pieno titolo".

La passione di Kate Middleton per lo sport è ben documentata. All'inizio di quest'anno, ha preso il posto del principe Harry come patron dell'Inghilterra Rugby. È anche la patron reale dell'All England Lawn Tennis Club, dove il mese scorso ha consegnato al campione di Wimbledon Novak Djokovic il trofeo del vincitore. Dieci anni fa è stata anche ambasciatrice del Team GB alle Olimpiadi di Londra 2012.