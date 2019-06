Kate Middleton ricicla: l'abito del piccolo Louis è quello di zio Harry da bambino

Non si butta via niente. Soprattuto nella Royal family. E soprattutto se seie devi dare segnale di morigeratezza (cosa che ancora non sembra chiara invece a Meghan Markle). Così dopo aver mostrato al mondo come si può essere sempre eleganti senza essere spreconi, e quindi riutilizzando i vestiti già usati, la duchessa di Cambridge conquista il web rovistando nell’armadio della famiglia reale alla ricerca di capi per i figli, George, Charlotte e Louis.