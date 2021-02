Kate Middleton e il quarto figlio, l'indiscrezione: «Tensioni con William, poi la svolta»

Kate Middleton non ha mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia. Ha sempre voluto quattro figli, ma William ha rappresentato a lungo un ostacolo. I duchi di Chambridge hanno già George, Charlotte e Louis. Il terzogenito è nato solo nel 2018, ma la voglia di avere un'altra figlia è molto forte nella duchessa. Secondo i bene informati, Kate avrebbe incontrato molte resistenze da parte del marito. Da qui le voci di una crisi profonda. Il principe, infatti, non avrebbe voluto altri figli.

Adesso sembra tornato il sereno e ci starebbero provando sul serio. L'indiscrezione riportata dai tabloid riguarda la ritrovata armonia della coppia. William e Kate sono «sulla stessa lunghezza d'onda e non vedono l'ora di avere un altro figlio, una sorellina per Charlotte». Del resto la Regina Elisabetta, che rappresenta sempre un modello e un esempio per entrambi, ha avuto quattro figli.

Secondo US Weekly, Kate Middleton e il principe William «stanno cercando» di concepire il loro quarto figlio. Quando è scoppiata la pandemia da coronavirus hanno avuto qualche ripensamento in più, ma ora con il vaccino sembrano più decisi che mai. Il quarto Royal Baby sarebbe in cantiere.

«Avere quattro figli è sempre stato un sogno di Kate - precisa la fonte - Ha sospeso l'idea quando la pandemia di coronavirus ha colpito il mondo intero, ma ora c'è luce alla fine del tunnel con il vaccino. Si sente pronta per ricominciare a riprovare... Ci è voluto un po' prima che Kate convincesse William. In passato il principe aveva detto che tre bambini sono più che sufficienti, e che il pensiero di averne quattro lo faceva sentire sopraffatto... Il desiderio di Kate di avere un altro figlio lo ha ispirato. In fondo William ama e apprezza l'ambiente familiare tranquillo e sicuro che lui non ha mai avuto crescendo. Dopo essersi preso un po' di tempo per pensarci, William ha cambiato idea e ora è entusiasta del futuro».

