Laura Chiatti: «I figli ti fanno capire l'amore, ma si paga caro»

Mercoledì 5 Giugno 2019, 14:23 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2019 18:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Laura Chiatti si racconta a 360°: dal lavoro alla vita privata e quella più intima, passando per le passioni e il rapporto con gli haters sul web. La 36enne attrice umbra, moglie del collega Marco Bocci, ha affrontato infatti diverse tematiche ed ha rivelato tanti aspetti inediti della sua vita e del suo carattere.In un'intervista a Vanity Fair, Laura Chiatti ha parlato, ad esempio, della maternità: «Quando metti al mondo un figlio capisci per la prima volta che cos’è l’amore. Pensi: ah, ma allora è questo che aspettavo da sempre. Passiamo anni a cercare l’uomo o la donna della vita, non sapendo che solo un figlio ti porterà quell’amore che ti stacca la pelle. Ma il prezzo è che tu passi totalmente in secondo piano. Tu, i tuoi bisogni, il tuo lavoro. Si paga tutto molto caro: da quando sono mamma, ho dovuto rinunciare alle serie tv, che sono produzioni troppo lunghe e ti costringono lontano da casa».Laura Chiatti è felice accanto al suo Marco Bocci e per questo è anche una delle donne più invidiate d'Italia, ma in questi ultimi tempi ha dovuto affrontare tanti problemi, come quelli di salute del marito o della mamma. «Adesso è tutto risolto ma qualcosa si è comunque rotto: l’utopia per cui le cose brutte non accadono mai a te» - spiega l'attrice - «Io stessa sono tornata a dover fare i conti con l'ansia: la tengo a bada con la bioenergetica e la psicoterapia. Anni fa ho sofferto di attacchi di panico, ero guarita e adesso sono tornati. È sbagliato pensare di potercela fare sempre senza farsi aiutare, un errore in cui noi donne cadiamo spesso».Si parla poi di lavoro. «Recitare mi fa evadere e viaggiare, è il mestiere più bello del mondo. Ma voglio essere speciale per come sono come persona, non per come recito», spiega Laura Chiatti. Che poi lancia un messaggio agli haters sul web: «Molti hanno già imparato che rispondo sempre a tono. Mi insulti? Io replico con bassezze ancora peggiori».