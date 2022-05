Letizia di Spagna, polemica sull'abito low-cost: «Una regina non può mostrare gli addominali»

Letizia di Spagna torna a far parlare di sè per la scelta dell'abito. Dopo che le foto della Regina con lo stesso vestito di una professoressa da lei premiata hanno fatto il giro del mondo, l'ex giornalista 49enne si è ritrovata stavolta al centro di una polemica. A scatenarla, l'abito rosa acceso indossato per l'evento commemorativo della Giornata della Croce Rossa a Valencia.

Attenta al trend di stagione che detta il trionfo del rosa nelle sue tonalità più vibranti, Letizia di Spagna ha scelto un abito al polpaccio e dallo scollo tondo. Ma il vero colpo di scena è in vita: un dettaglio oblò le lascia i fianchi scoperti, mettendo in mostra addominali scolpiti, e tanto è bastato per far gridare i puristi allo scandalo. Non era mai accaduto prima che una sovrana lasciasse la pancia scoperta, tanto più in un'occasione ufficiale.

Stavolta le critiche hanno travolto anche la regina solitamente molto amata per le sue scelte di stile improntate sul low-cost e la promozione delle aziende spagnole (anche in questo caso l'abito è della casa spagnola Cayro e costa 61,90 euro). Ciononostante, il vestito è andato soldout.