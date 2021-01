Liz Hurley, la foto in topless e slip sulla neve scattata dal figlio 19enne. Fan furiosi: «Vergognoso». L'attrice inglese 55enne è tornata a far parlare di sé per alcuni scatti super hot pubblicati su Instagram. L'ex fidanzata di Hugh Grant ha condiviso una serie di immagini sulla neve in slip e senza reggiseno, coperta solo da un cardigan.

Le foto supersexy sarebbero state scattate dal figlio 19enne e questo dettaglio avrebbe fatto infuriare i fan. «Ma non ti vergogni a chiedere a tuo figlio di immortalare scatti del genere?». La questione ha diviso il web. Perfino Pier Morgan, il conduttore di Good Morning Britain, l’ha rimproverata per l’abitudine di postare foto hot, spesso e volentieri scattati dal figlio. A difenderla, invece, la co-conduttrice di Morgan, Susanna Reid, che replica: «Perché a 55 anni non si può posare senza veli?».

In ogni caso, le foto esplosive hanno fatto il giro del web. E voi come la pensate?

