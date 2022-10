Madonna e la confessione choc che confonde i fan: «Non sono stata circoncisa»

Madonna, la regina del pop, ha fatto una bizzarra confessione sulle sue storie Instagram che ha sconvolto i fan. La pop star dai capelli rosa è nota per condividere strani contenuti sui social ma l'ultima ha creato scompiglio: ha rivelato, infatti, di non essere stata circoncisa, anche se la procedura è un intervento chirurgico che interessa solo i genitali maschili dopo la nascita. La notizia ha creato confusione tra gli utenti del web, che si sono chiesti cosa volesse significare.

La cantante di Like a Virgin ha rilasciato una dichiarazione audace e confusa lo scorso venerdì tra le sue storie Instagram: «Ho una confessione da fare», ha scritto la 64enne a corredo di uno scatto in cui si mostra con degli occhiali da sole rosa, un top a rete giallo e nero mentre sorseggiava un bicchiere di vino bianco. E poi lo choc: «Non sono stata circoncisa».

La rivelazione di Madonna è arrivata pochi giorni dopo aver confessato su Tik Tok di essere omosessuale, o almeno così si pensa. La cantante di fama mondiale, infatti, ha condiviso un video in cui cerca di fare canestro con un paio di slip rosa barbie in un cesto dall’altro lato della stanza. Ad accompagnare il gesto, come una sfida con se stessa, la scritta: «Se non riesco, sono gay». Ovviamente non ha fatto canestro e per precisare scrive: «Non ci sono riuscita, sono gay».