Eros Ramazzotti difende l'ex moglie in un video: da Salvini alla Pausini, pioggia di like vip

Matteo Salvini

Eros Ramazzotti

Sabato 13 Luglio 2019, 20:17 - Ultimo aggiornamento: 13-07-2019 20:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono bastati pochi minuti perchè il post diin difesa dell'ex moglie,, diventasse virale. Il video di Ramazzotti pubblicato su Instagram, ha conquistato tutti e superato le duecentomila visualizzazioni.Oltre duecentomila visualizzazioni, più di quattromila commenti e quarantatremila mi piace tra cui quello del vicepresidente del Consiglio e ministro dell'internoDopo l'annuncio con un comunicato ansa della fine del loro matrimonio durato dieci anni, e soprattutto dopo l'indiscrezione secondo la qualeo, i leoni da tastiera si sono fiondati sui social della modella per insultarla. Gli haters si sono davvero scatenati contro di lei, a mettere fine a questa macchina del fango ci ha pensato Eros Ramazzotti pubblicando un video in cui ha difeso l'ex moglie senza se e senza ma. Insieme al post anche una frase di Martin Luther King: «In questa generazione ci pentiremo non solo per le parole e per le azioni delle persone cattive, ma per lo spaventoso silenzio delle persone buone».Tra i messaggi di apprezzamento da parte della gente "comune", sono comparsi tantissimi profili dalle spunte blu, ovvero di amici Vip, ad esempioche ha scritto: «La frase che hai messo é una frase molto importante e significativa». Anche un'etoile comeha avuto un pensiero d'affetto per il cantante romano: «E' sempre Facile parlare e giudicare senza conoscere nè sapere bon courage mon ami».Molto belli i messaggi di conforto di: «Mi spiace vederti così triste caro amico. Ti abbraccio forte» e di: «L’uomo che tratta la donna da principessa è colui che è stato cresciuto da una regina. Ti voglio bene fratè». Tanti cuori e applausi anche da