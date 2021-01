Meghan Markle incinta del secondogenito? Il pancino sospetto mentre passeggia per Los Angeles

Meghan Markle nuovamente incinta? Stando a quanto riporta il settimanale “Gente” con immagini esclusive i duchi di Sussex potrebbero essere in attesa di un secondogenito dopo l'ammissione del doloroso aborto avvenuto qualche mese fa. Il giornale mostra infatti il pancino sospetto di Meghan mentre passeggia con Harry.

Fotografata con il cappotto aperto, la ex attrice mostra rotondità decisamente sospette. Sospetto è anche l'uso del cappotto nonostante i 18 gradi di Los Angeles, così come i più attenti hanno anche notato che la fotografia di Natale di Harry e Meghan sarebbe stata ritoccata, probabilmente per non svelare troppo lo stato della duchessa, noltre, nelle ultime interviste via web la Markle è sempre apparsa in modo che si vedesse solo il volto e mai il ventre. Per ora si tratta solo di un sospetto e da parte della coppia reale non è arrivata ancora alcuna conferma.

Secondo il giornale britannico Ok l'intenzione della coppia sarebbe ormai da tempo quella di allargare la famiglia. Dopo l'ammissione della Markle dell'aborto non aveva nascosto il suo dolore, ma anche la speranza di poter riprovare ad avere un altro figlio.

