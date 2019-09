Meghan Markle, lite con la regina Elisabetta: «La sovrana è ferita e delusa». Ecco perché

Martedì 10 Settembre 2019, 20:21 - Ultimo aggiornamento: 10-09-2019 20:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La duchessa di Sussex è finita nell'occhio del ciclone per un suo comportamento che avrebbe fatto infuriare la regina Elisabetta.Come riporta il, preferendo il viaggio a New York per assistere agli US Open.Meghan è volata nella Grande Mela per sostenere la sua grande amica Serena Williams, impegnata nella finale contro Bianca Andreescu. Secondo il Sun,Secondo fonti vicine alla famiglia reale,, che finora non è mai stato a Balmoral.