Meghan Markle, la principessa Anna disse a Harry: «Non sposare quella ragazza, è inadatta»

La principessa Anna ha sempre pensato che Meghan Markle non fosse adatta per Harry. Ed era preoccupata a proposito della sua capacità di adeguarsi al ruolo in cui si è trovata. Lo ha fatto sapere il Daily Star, riportando le considerazioni espresse dalla scrittrice lady Colin Campbell.

Parlando ai suoi 78.500 follower su You Tube, lady Campbell ha affermato che Meghan ha «affascinato» sia il principe Carlo che la regina quando ha iniziato a...

