Nina Moric e Belen Rodriguez, scoppia la pace: «Ecco cos’è successo»

Ultimo aggiornamento: 13:41

, è scoppiata la pace. Nina Moric e Belen Roriguez hanno avuto un rapporto contrastato sin dal fidazamento della showgirl argentina con Fabrizio Corona, ex marito della modella croata. Dopo litigi e “incontri” in tribunale però il rapporto è cambiato e ora fra le due c’è amicizia.La riconciliazione è avvenuta a Capri, in piena crisi di Belen con l’ex marito Stefano de Martino: “E’ stato in bellissimo gesto da parte sua – ha spiegato a “Nuovo” – quello di venire al mio tavolo. Ci siamo abbracciate, abbiamo chiarito tutto e poi abbiamo cantato. E’ stata una bellissima serata”. Belen ha bisogno di aiuto: “E’ molto delusa dalla ultime vicissitudini e credo che in questo momento abbia bisogno solo dell’affetto degli amici e dei familiari. E’ una bellissima donna, una grande lavoratrice e sarà molto corteggiata. C’è differenza però tra l’essere corteggiati e fidanzati”.Il tempo delle liti è lontano: “Sono passati anni dalle nostre liti. La gente vede sempre il marcio, invece è stata una serata tranquilla. Mi ha fatto piacere rivedere Belén, anche perché, tra l'altro, ci conoscevamo già prima che lei incontrasse il mio ex marito Fabrizio Corona. È una ragazza in gamba e le auguro ogni bene. Che Dio la benedica, ognuno ha il proprio calvario. La gente vede i personaggi dello spettacolo dal di fuori, ma ognuno soffre in silenzio. Non è tutto oro quel che luccica. Quindi ci vuole il massimo rispetto per le persone che hanno sofferto: parlo di me, di lei e di tanti altri. La rispetto”.