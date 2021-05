Paola Saulino torna su Instagram: «E con le donazioni andrò in tv con un programma sul sesso»

Il vecchio account non c'è più: bannato oramai da quasi 6 mesi. Ma Paola Saulino è pronta a tornare al suo Insta_paolina originale ha aggiunto solo un 2 e da domani alle 15 il profilo Insta_paolina2 sarà ufficialmente attivo. Si riparte a tutta forza con idee e progetti finalizzati ad uno scopo comune: approdare in tv.

APPROFONDIMENTI LA SEXY INFLUENCER Paola Saulino da Dubai: «Mi hanno bloccato il profilo... LA PROVOCAZIONE Lockdown a Napoli, la proposta indecente dell’influencer Paola... IL FENOMENO Paola Saulino, il nuovo tormentone spopola sul web: «Io sono...

La influencer e attrice napoletana (già nota per essere stata la regina del pompatour nel 2017) ha le idee chiarissime. «Insieme al nuovo profilo Instagram lancerò una sfida: voglio raggiungere il milione e 200mila follower nei primi 90 giorni. Ovviamente ci saranno dei premi per dare un senso a tutto». Ma non è tutto «Lancerò il progetto su una piattaforma di crowdfunding dove si può donare da un euro a salire e con l'obiettivo di raggiungere una cifra sufficiente per acquisare uno spazio televisivo dove potrer mandare in onda un programma sul sesso».