Pomeriggio 5, il presunto amante di Elena Morali: «Ha tradito Scintilla per un anno con me. Mi ha lasciato 5 giorni fa». Oggi, il produttore Daniele Di Lorenzo è stato ospite di Barbara D'Urso e ha fatto delle pesanti rivelazioni su una sua presunta storia d'amore con l'ex pupa.

Ieri sera, a Live non è la D'Urso, Elena Morali si è presentata insieme a Scintilla, apparentemente innamorati come il primo giorno. Ma a Pomeriggio 5, Daniele Di Lorenzo, presunto amante della showgirl, racconta tutta un'altra versione: «Siamo stati insieme per più di un anno, dall'agosto 2018. All'epoca era in crisi con Scintilla e si vedeva con un terzo uomo. Per un anno siamo stati insieme, ha arredato la mia casa. Ma mi aveva detto che si sarebbe trasferita dopo la fine di Colorado, perché al pubblico piaceva la coppia con Scintilla. A settembre 2019 mi ha detto che voleva fare il cammino di Santiago, invece mi sono accorto che si vedeva di nuovo con il terzo uomo. Ho chiamato Scintilla per dirgli che da più di un anno Elena lo tradiva con me e con un altro uomo. C'è stata anche una telefonata a tre con Elena e Scintilla e mi è sembrata una follia. Scintilla mi dava consigli su Elena. Assurdo. Poi 5 giorni fa lei mi ha lasciato per telefono e non l'ho più sentita».

Barbara D'Urso incredula dice: «Stai facendo delle accuse molto pesanti, io sono sotto choc». Ma lui conclude: «Ho tutte le prove».

