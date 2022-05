Pupa e Secchione Show: proposta di matrimonio per Elena Morali

Pupa e Secchione Show, anticipazioni: martedì l'ultima puntata. La pupa Elena Morali riceverà l’inaspettata proposta di matrimonio dal fidanzato Luigi Favoloso, mentre Giucas Casella sarà “Pupo per una sera”. Il suo ruolo risulterà determinante nella classifica finale perché assegnerà 5 punti bonus dopo un’ipnosi che coinvolgerà due pupe.

Nell'ultima puntata de La Pupa e il Secchione Show, in onda martedì sera, verrà proclamata la coppia vincitrice che si aggiudicherà il montepremi di 20 mila euro. Giucas Casella sarà ospite come “Pupo per una sera”. Il suo ruolo risulterà determinante nella classifica finale perché assegnerà 5 punti bonus dopo un’ipnosi che coinvolgerà due pupe.

La pupa Elena Morali riceverà l’inaspettata proposta di matrimonio dal fidanzato Luigi Favoloso.

I tre giudici Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style sono entrati nella villa per trasformare i secchioni e le secchione: scopriremo il loro makeover estetico che li ‘pupizzerà’. Inoltre, in occasione della finale, ogni giudice sarà protagonista di un’esibizione: Soleil diventerà Britney Spears, Antonella sarà Marilyn Monroe e Federico si scatenerà in versione brasiliana.

Il pupo Francesco Chiofalo riceverà una sorpresa dalla iena Andrea Agresti, che aveva incontrato Francesco in ospedale il giorno dell’intervento al cervello.