Il principe William confessa: «Il peggior regalo che ho fatto a Kate? Un paio di binocoli, ma a quel punto si è innamorata di me»

Un paio di binocoli. Questo è il peggior regalo che il principe William ha fatto alla moglie Kate Middleton. Il reale durante un'apparizione sul podcast della BBC Radio Five Live That Peter Crouch Podcast, ha ammesso di aver fatto l'insolito dono alla moglie quando erano ancora all'inizio della relazione, confessando che con il senno di poi non era stata proprio un'idea brillante.

«Una volta ho portato a mia moglie un binocolo», ha ammesso il duca di Cambridge «Non me lo lascerà mai dimenticare. È stato all'inizio del corteggiamento». Poi William ha scherzato dicendo che proprio quel dono ha segnato l'inizio della loro relazione: «A quel punto si è innamorata di me», ha concluso.

Quando gli è stato chiesto il motivo di tale scelta il duca ha detto che il binocolo era "davvero bello" e che aveva cercato di "convincere" se stesso che avrebbero fatto un buon regalo. Non è stata dello stesso parere Kate che dopo anni ha ammesso: «Non è andata bene. Onestamente, non ho idea del perché le abbia comprato un paio di binocoli». Durante l'intervista podcast, il royal ha anche colto l'occasione per discutere dell'importanza di parlare di salute mentale e della campagna Heads Up in corso.

